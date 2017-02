Minecraft kaufen

Wer genug gelesen hat und endlich in die Welt von Minecraft eintauchen möchte, findet hier die Links zum Kauf oder Download:

PC Version kaufen

Auf www.minecraft.net kann man sich die PC Version entweder herunterladen oder direkt kaufen. Es gibt auch eine Demo-Version!

Wenn man sich das Game heruntergeladen hat, muss man einen Account anlegen. Vorher kann man nicht spielen. Wenn der kostenlose Account angelegt wurde, kauft man einen Minecraft Gift Code Key. Mit diesem kann man dann loslegen und direkt spielen. Der Vorteil ist, dass man durch den Account auf jedem PC Minecraft online spielen kann.

Seit 23. Mai 2016 kostet die PC-Version 23,95 Euro.

Xbox 360 Version kaufen

Die Minecraft Xbox 360 Version ist seit dem 9. Mai 2012 über Xbox Live für 1600 Microsoft Points erhältlich. Dies entspricht 20 Euro. Hier* könnt ihr die Minecraft Konsolenversion von Microsoft direkt kaufen. Wer sich über den Kauf noch nicht sicher ist, kann sich auch erst die Testversion herunterladen und Minecraft in Ruhe testen.

Xbox One Version kaufen

Seit 5. September 2014 ist die Minecraft Ausgabe für die Xbox One erhältlich. Ihr könnt sie beispielsweise hier unter store.xbox.com für 18,99 Euro kaufen oder direkt über die Konsole im Xbox Live Marktplatz. Solltet ihr die Xbox 360 Version bereits gekauft haben, könnt ihr für 4,99 $ auf die Xbox One Edition upgraden. Außerdem ist es möglich Spielwelten der Xbox 360 auf die Xbox One zu übertragen. Wie das geht, erfahrt ihr hier.

PlayStation 3 Edition kaufen

Lange mussten Minecraft-Fans auf eine PlayStation 3 Ausgabe warten. Ab dem 18. Dezember 2013 ist auch für diese Konsole eine Minecraft-Edition verfügbar. Sie kann im europäischen PlayStation Store heruntergeladen werden und kostet 18,99 Euro.

PlayStation 4 Edition kaufen

Seit 4. September 2014 ist Minecraft nun auch auf der PlayStation 4 spielbar. Erhältlich ist die Konsolenausgabe im PlayStation Store für 18,99 Euro. Spieler, die die PS3 Version bei PlayStation Network bereits gekauft haben, dürfen für 3,99 Euro auf die PS4 Ausgabe aktualisieren. Dazu einfach in den PS Store einloggen, die PS4 Edition auswählen und Upgrade vornehmen. Weitere Infos dazu gibt es hier. Eure Spielwelten von der PS3 könnt ihr bequem auf die PS4 exportieren. Wie das geht erklärt Mojang. Es gibt auch eine Demo-Version zum Testen, falls ihr euch noch nicht sicher seid ; )

PlayStation Vita Edition kaufen

Seit 15.Oktober 2014 ist die PlayStation Vita Version von Minecraft in Europa erhältlich. Kaufen könnt ihr die Edition im PlayStation.Store für 18,99 Euro. Im Einzelhandel wird die Retail-Fassung am 19. November 2014 zur Verfügung stehen. Falls ihr bereits die PS 3 Ausgabe von Minecraft gekauft hattet, erhaltet ihr die Vita-Ausgabe kostenlos. Wollt ihr dann auf die PS4-Edition upgraden wollt, zahlt ihr 3,99 Euro. Spielstände könnt ihr von der PS3 Version auf die Vita-Ausgabe übertragen. Und wer mag, kann die Welten dann weiter auf die PS4 weiterbauen! Weitere Infos erhaltet ihr hier bei uns oder hier im PlayStation Blog.

Nintendo Wii U Edition kaufen

Seit 17.12.2015 steht Minecraft für die stationäre Videospielkonsole Wii U von Nintendo zum Downloaden bereit. Heruntergeladen werden kann die Minecraft-Version hier im Nintendo eShop für 29,99 $.

Android Pocket Edition kaufen

Hier* könnt ihr die Minecraft Pocket Edition für Android kaufen. Bei der Smartphone Version muss man auf einige Features verzichten. Über WLAN kann man auch mit Freunden Minecraft spielen. Die Android Pocket Edition erfordert Android 2.3 oder höher.

Alpha iOS Pocket Edition kaufen

Apple Fans werden sich freuen. Denn hier gelangt man direkt auf die Webseite, auf der man sich die Alpha iOS Pocket Edition für das iPhone oder die App für´s iPad kaufen kann. Zwar muss man bei dieser Pocket Edition mit einigen Funktionseinschränkungen rechnen, aber echte Minecraft Fans hält das nicht ab. Wer auch unterwegs mit i-Phone und Co. Spaß haben möchte, sollte iOS 4.3 oder höher auf dem Smartphone haben.

Windows Phones Pocket Edition kaufen

Seit 9.12.2014 gibt es die Minecraft Pocket Edition auch für Windows Phones. Direkt zum App Shop gelangt ihr hier. Die mobile Version für Windows Phones kostet 5,99 Euro. Welche Voraussetzungen das Handy erfüllen muss, welche Version aktuell ist und viele weitere Infos erhaltet ihr ebenfalls im App Store von Windows.

Windows 10 Beta Edition kaufen

Seit 29.7.2015 steht die Minecraft Beta-Version für Windows 10 zum Spielen bereit. Wer schon die Java-Version des Games für Mac oder PC gekauft hat, bekommt die Windows 10 Variante kostenlos. Alle andere bekommen sie für knapp zehn Euro. Wer die W10-Version von Minecraft kaufen muss, erhält die finale Ausgabe dann aber auch kostenlos. Gekauft werden kann die Windows 10 Beta hier im Microsoft Store. Wesentliche Fragen zum Download und der Nutzung dieser Minecraft-Version wurden von Microsoft bereits beantwortet.

Minecraft Pi Edition für Raspberry Pi kostenlos herunterladen

Seit dem 11. Februar 2013 kann die Minecraft Pi Edition kostenlos heruntergeladen werden. Diese Edition wurde speziell für den Mini-Computer Raspberry Pi entwickelt. Das ist ein kleiner Einplatinen-Computer, der gerade einmal die Größe einer Scheckkarte hat. Nähere Infos, ein praktisches Video und Links zu hilfreichen Seiten gibt´s in unserem Beitrag vom 12. Februar 2013. Direkt zum Download der Minecraft Pi Edition geht´s hier lang.

