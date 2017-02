Minecraft Screenshots für Jeb

Jens Bergensten vom Mojang Team hält in rund zwei Wochen einen Vortrag auf dem DreamHack Summer Festival. Für diesen Vortrag benötigt „Jeb“ ein paar vorzeigbare Screenshots von Minecraft. Aus diesem Grund hat er die Reddit Community um Hilfe gebeten.

Minecraft Screenshots für das DreamHack Summer Festival

Das DreamHack Summer Festival in Jönköping in Schweden findet seit 1994 jedes Jahr und seit 2002 halbjährlich statt. Es handelt sich dabei um einen Mix aus Demoparty und LAN-Party. Beim diesjährigen Sommer Festival wird auch Jens Bergensten aus dem Hause Mojang einen Vortrag halten. Damit dieser ein voller Erfolg wird, will Jeb natürlich nur die schönsten Screenshots von Minecraft nutzen. Da er selbst „nur“ Screenshots von Landschaften und Dörfern nutzt, hat er einfach die kreative Reddit-Gemeinschaft um Rat gefragt. Natürlich hat es nicht lange gedauert und er bekam zahlreiche Bilder zugeschickt. Jeb hat nun seine Favoriten in einem Beitrag auf dem Mojang-Blog veröffentlicht. Uns gefällt besonders die schöne große Villa gut!