Minecraft – Springfield von The Simpsons nachgebaut

Fleißige Minecraftler haben das bekannte Städtchen Springfield aus der Fernsehserie The Simpsons nachgebaut. Und als wäre das nicht ausgefallen genug, stellten sie gleich noch den Vorspann in einem Video nach, der vor jeder Simpsons Folge kommt.

Springfield in Klötzchenoptik – der Minecraft Nachbau

Die gelben Bewohner von Springfield sind auf der ganzen Welt bekannt. Jeder kennt Homer, Marge, Bart und Co. und liebt sie für ihre ganz eigenen Charakterzüge. Besonders der Vorspann dürfte jedem von euch bekannt sein. Die typische Musik und die Szenen bleiben für immer in Erinnerung.

Da die Serie sehr beliebt ist, war es fast abzusehen, dass dieser Serien-Hit irgendwann in Minecraft nachgestellt wird. Schließlich wird so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann, in Minecraft nachgebastelt. Das Game bietet eben die Möglichkeiten und Freiheiten dafür. Kürzlich stießen wir dann auf das Werk von „nedanator“, der mit ein paar Freunden die Simpsons Stadt Springfield in der Klötzchenwelt nachgebaut hat.

Das Video zum Minecraft Nachbau

Ihr wolltet schon immer mal durch das Haus von den Simpsons laufen und euch alles genau anschauen? Dann ist die Map von Springfield, die das kreative Minecraft Team gebaut hat, genau das Richtige für euch. Besonders interessant ist das Video, das es zum Springfield Nachbau gibt. „CraftedMovie“ veröffentlichte es bereits im September 2011 auf Youtube. Das Video zeigt den weltberühmten Vorspann der TV-Serie. Vom frechen Bart, der mal wieder nachsitzen muss über Marge, die mit der kleinen Maggie einkaufen ist bis hin zur Saxophon spielenden Lisa wurde jede Szene im Minecraft Format nachgestellt.

Natürlich sind die Skins nicht alle optimal getroffen. Aber das dürfte auch nicht besonders einfach sein. Allein schon die Frisur von Marge ist problematisch ; ) Aber insgesamt kam ein lustiges Video dabei heraus. Sicherlich war das nicht einfach umzusetzen. Aber genug erzählt. Schaut es euch an und urteilt selbst:

Download

Falls ihr Simpsons Fans seid und die Schauplätze der Serie schon immer einmal näher betrachten wolltet, bietet euch Minecraft jetzt die Plattform dafür. Denn das Team um nedanator hat die Springfield Map zum Download bereitgestellt. Über diesen Link gelangt ihr direkt zum Download.

Showcase Video zu Springfield

Natürlich blieb es längst nicht bei einem Video. Mittlerweile ist Youtube voll mit Videos von Minecraft Nachbauten der Simpsons-Welt. Hier ein interessantes Showcase Video von MINECRAFTdotNET. Weitere Infos dazu findet ihr direkt unter dem Video bei Youtube.