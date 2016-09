Minecraft Wochenrückblick KW 26

Diese Woche war es zwar relativ ruhig um Minecraft, doch die wenigen News haben es in sich. Während Mojang zur Minecon 2016 ein paar neue Informationen bereit hält, dürfte euch besonders interessieren, dass es offenbar ein Release-Date für den langersehnten Minecraft Movie geben soll!! HURRA!!!! : )

Minecraft Movie erscheint am 24. Mai 2019!

Endlich gibt es zum Minecraft Film Neuigkeiten. Lange haben wir darauf gewartet und um ehrlich zu sein, hatten wir die Hoffnung schon fast aufgegeben. Vor wenigen Tagen dann die erlösende Nachricht aus dem Hause Mojang: Der Minecraft Film wird am 24. Mai 2019 erscheinen. Ziemlich lange hin denkt ihr? Finden wir zwar auch, aber immerhin steht jetzt endlich ein Datum fest. Denn damit ist gleichzeitig bestätigt, dass der Film tatsächlich umgesetzt wird. Zudem heißt ein Sprichwort treffend „Gut Ding will Weile haben“. Uns ist es lieber, wir müssen etwas mehr Geduld haben, als das sich die Macher beeilen und am Ende kommt nur Mist dabei heraus. Wir freuen uns riesig für die Community und sind extrem gespannt auf das Ergebnis : )

PS: Auch in 3D und IMAX wird der Minecraft-Movie veröffentlicht.

Erste Gerüchte um einen Minecraft Film kamen bereits Anfang 2014 auf. Nachdem Ende 2014 dann mit dem Projektausstieg von Regisseur Levy und den Autoren ein harter Rückschlag in Kauf genommen werden musste, gab es im Sommer 2015 ein Lichtblick: Mit Rob McElhenney fanden die Mojangstas glücklicherweise einen neuen Director für das Film-Projekt. McElhenney ist Produzent, Drehbuchautor und durfte als Schauspieler bereits mit Brad Pitt drehen. Sein nächstes Ziel ist der neue Minecraft Film!

News zur Minecraft 2016 – Kalifornien

Die Minecon, eine Minecraft-Convention, wird dieses Jahr vom 24. bis 25. September in Kalifornien stattfinden. Damit das Event möglichst reibungslos abläuft, sucht Mojang wieder fleißige Helfer. Da die Veranstaltung dieses Jahr noch größer werden soll, als die bisherigen Conventions, werden zusätzliche Freiwillige benötigt. Jeder, der über 18 Jahre alt ist, darf sich ab sofort gerne bewerben. Jeder, der für den „Job“ angenommen wird, muss selbstverständlich keinen Eintritt bezahlen.

Gearbeitet wird lediglich einen vollen Tag, den Rest der Zeit könnt ihr die Convention genießen. Einzige Voraussetzung neben dem Mindestalter: Ihr müsst eine Anzahlung von 60 US-Dollar leisten, die ihr aber wieder zurückbekommt, wenn ihr wie versprochen auf der Minecon geholfen habt. Bis zum 10. Juli habt ihr Zeit euch anzumelden. Mojang wird euch dann bis 18. Juli darüber informieren, ob ihr dabei seid.

HIER GEHT`S ZUR ANMELDUNG

Wir wünschen euch ein schönes Wochenende : )