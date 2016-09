Minecraft Wochenrückblick KW 25

Letzte Woche ist einiges passiert. Nicht nur das „The Survivors´Book of Secrets“ ist erschienen, auch ein neues Battle Mini Game sowie das Update des Minecraft Stores mit vielen coolen neuen Produkten sorgen für Begeisterung. Wir bringen die wichtigsten Fakten auf den Punkt.

Minecraft auf der E3

Die Gaming-Messe E3 ist vorbei und die Entwickler haben natürlich einiges zu berichten. Neben einer neuen Xbox One Version sorgen anpassbare Gamepads und viele weitere spannende Neuigkeiten für Aufsehen. Mit dem folgenden Video könnt ihr euch die Minecraft Konferenz auf der E3 2016 nochmals in Ruhe anschauen:

Weitere Details gibt´s im Beitrag von Mojang.

Block by Block bekommt neue Website

Wer hier regelmäßig vorbeischaut, hat von der Initiative „Block by Block„, die Mojang gemeinsam mit UN-Habitat ins Leben gerufen hat, bereits etwas gelesen. Bei diesem Projekt geht es darum den öffentlichen Raum zu optimieren und Einheimischen an diversen Standorten mehr Kontrolle über ihre eigene Umwelt zu verleihen. Mit Hilfe des Games wird es bedürftigen Menschen erleichtert, architektonische, planerische und gestalterische Entscheidungen zu treffen und sich aktiv an diversen Herausforderungen in Sachen öffentlichem Raum zu beteiligen. Bislang wurden in 13 Ländern an insgesamt 18 Standorten Projekte ins Leben gerufen.

Auf der neuen Website zum Projekt könnt ihr euch einen guten Eindruck darüber verschaffen. Dort erfahrt ihr gleichzeitig mehr über Projekte an Orten wie Mexiko-Stadt, Nairobi oder Kosovo. Unbedingt reinschauen!

Minecraft Merch Motherlode

Der Shop unter minecraft.net wurde kürzlich akualisiert. Jetzt gibt es neben tollen Lego-Sets noch viele weitere wunderbar verrückte Minecraft-Produkte wie zum Beispiel ein Zombie-Plüschtier, schicke T-Shirts und authentische Alex-Spielfiguren. Besonders witzig sind die Plüschtiere zum Minecraft-Schwein und Minecraft-Rind. Denn: Wenn man die kleinen Viecher umdreht, verwandeln sie sich in Fleischstücke. Wir würden sagen: wie man es aus Minecraft halt gewohnt ist ; )

Minecraft 1.10.1 & 1.10.2

Nachdem Anfang Juni mit Minecraft 1.10 das sogenannte Frostburn Update bereitgestellt wurde, folgten letzte Woche mit 1.10.1 und 1.10.2 zwei Updates. Die waren leider wieder nötig, weil es zu einigen heftigen Bugs und Abstürzen kam. Wir hoffen, dass das Game jetzt wieder einigermaßen fehlerfrei läuft. Solltet ihr weitere Probleme feststellen, könnt ihr diese im Minecraft Bug Tracker melden.

Neues für Minecraft Realms

Wieder wurden zahlreiche neue Maps und Mini-Games für Minecraft Realms veröffentlicht. Wer Realms verwendet oder Freunde hat, die einen auf einen entsprechenden Server einladen, kann die Maps jetzt nutzen! Wer nicht weiß, wie benutzerdefinierte Inhalte geladen werden, findet in diesem Mojang-Beitrag alle nötigen Informationen. Eine Übersicht zum Realms Map Round-up gibt´s hier.

Battle Mini Game: Jetzt kostenlos für Konsolen

Im Battle Mini Game könnt ihr endlich mal so richtig zeigen, was in euch steckt. Bei Battle handelt es sich um eines von mehreren Mini-Games, die Mojang für die Minecraft-Konsolen-Versionen bereitstellen will. Es ist jetzt kostenlos für Xbox One, Xbox, PS3, PS4, PS Vita und Wii U verfügbar. Im Video dazu könnt ihr euch einen ersten Überblick verschaffen:

Minecraft Buch: The Survivors´Book of Secrets

Das „The Survivors´Book of Secrets“ ist seit Kurzem auf Englisch erhältlich. Dabei handelt es sich um ein Buch, das euch viele wichtige Geheimnisse der Überlebenden aus Minecraft verrät und zeigt, wie ihr Gegner ausschaltet sowie allgemein erfolgreicher überlebt in der dunklen Welt von Minecraft ; ) Weitere Details und Ausschnitte gibt´s bei Mojang.

Kaufen könnt ihr das Buch übrigens demnächst hier bei Amazon*. Laut Info heute bei Amazon soll die Gebundene Ausgabe ab 3. August 2016 auf Deutsch verfügbar sein.

Da es gerade gut passt, hier weitere Minecraft Literatur-Empfehlungen:

*Partnerlinks