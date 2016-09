Minecraft Wochenrückblick KW 21 & 22

Updates, Battle Mini Game, Statistiken und Story Mode Episode 6, das Repertoire an Neuigkeiten rund um Minecraft ist vielfältig. Heute die Ereignisse der letzten zwei Wochen im Überblick.

Heute gab Mojang bekannt, dass die Beta für das Windows 10 Update startklar ist. Mit dem „The Friendly-Update“ 0.15 kommen extrem viele Neuerungen in die Minecraft-Welt für Windows 10. Das Spektrum reicht von Kolben über Dörfer in Savannen und der Taiga bis hin zu einer überarbeiteten Benutzeroberfläche für das Hauptmenü. Die Entwickler haben passend dazu ein Video erstellt, in dem die wichtigsten neuen Features präsentiert werden:



Wir wünschen euch viel Spaß beim Testen!

Minecraft 1.10 Pre-Release 1

Die Liste an Bugs wird niemals abbrechen. Das ist euch wahrscheinlich schon lange klar ; ) Auch im ersten Pre-Release zu Minecraft 1.10 wird das wieder mehr als deutlich. Viele viele Fehler wurden behoben, Schaut mal rein und checkt die Liste. Und solltet ihr im Game Probleme oder Unregelmäßigkeiten festzustellen, die noch nicht aufgeführt sind, könnt ihr diese im Minecraft Bug Tracker melden.

100.000.000 verkaufte Minecraft-Exemplare

Unglaublich aber wahr: Minecraft wurde in der Zwischenzeit über 106.000.000 Mal verkauft. Mojang veröffentlichte gestern eine interessante Grafik, die zeigt, wo unser Lieblingsgame wie viel Mal über die reale und virtuelle Ladentheke ging. Mojang bedankte sich in dem Post bei allen Fans für das entgegengebrachte Vertrauen der vergangenen Jahre. Ein Hoch auf Minecraft : ) Die genauen Zahlen findet ihr in diesem Beitrag wieder.

Story Mode Episode 6 ab nächste Woche verfügbar

Wie Mojang Anfang der Woche berichtete, wird nächste Woche Dienstag die sechste Folge des Games Minecraft: Story Mode veröffentlicht. Freut euch auf die Fortsetzung der spannenden Geschichte rund um Jesse und seine Gang. Mit „A Portal to Mystery“ startet die nächste Reihe bestehend aus drei neuen Folgen. Am Dienstag könnt ihr euch die neue Folge für Windows 10, PC, Mac, Xbox One, Xbox 360, PS 3 sowie PS 4 verfügbar sein. Und natürlich auch für die mobile Variante.

Battle Mini Game bald kostenlos für Minecraft Konsole

Ihr spielt Minecraft auf der Konsole? Wunderbar, denn dann dürft ihr euch auf ein cooles Battle Mini Game freuen, dass bald kostenlos rauskommt. Gemeinsam mit 4J Studios haben die Mojangstas etwas ganz Besonders für euch erarbeitet: Ein spannendes Battle Mini Game, das euch einiges an Ausdauer abverlangen wird. Es geht ums Überleben und lässt das gemeinsame Spielen von bis zu vier Minecraftern zu. Alles Weitere erfahrt ihr hier.

Minecraft Snapshot 16w21a & b

Nachdem seit Snapshot 16w20a die Eisbären in Minecraft los sind, folgten kurz darauf weitere Updates, um die virtuelle Klötzchenwelt wieder ein Stückchen besser und schöner zu machen. Die vollständige Liste zu den behobenen Bugs, gibt´s hier unter mojang.com.