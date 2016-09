Minecraft Wochenrückblick KW 20

Letzte Woche reichte das Spektrum an Neuigkeiten aus der Minecraft-Welt von Preisänderungen über ein neues Biom-Pack bis hin zur Nachricht, dass Minecraft bald auch in China verfügbar sein soll. Hier ein Überblick.

Welcome to China Minecraft!

Mojang teilte letzte Woche mit, dass die PC- und Pocket Editionen von Minecraft in China über die Tochtergesellschaft NetEase, Inc. lizenziert wird. Der Plan hinter der Kooperationen zwischen Mojang undNetEase, Inc. soll eine Minecraft-Version hervorbringen, welche für den chinesischen Markt zugeschnitten wird. Ein genaues Release-Datum wurde noch nicht genannt.

Jens Bergensten von Mojang sorgt im folgenden Video dafür, dass wirklich jeder die tolle Neuigkeit richtig versteht ; )

Minecraft Biom-Siedler Pack 2: Jetzt downloaden

Ende letzter Woche wurde das zweite Biome Settlers Pack veröffentlicht. Es enthält 24 brandneue Skins, welche von den Minecraft Biomen inspiriert sind und dementsprechend aussehen. Allerdings ist das Skin-Pack nur für Windows 10 und die Pocket Edition von Minecraft erhältlich.

Während das erste Paket, Skins zu den Biomen Wald, Tundra und Wüste enthielt, geht es diesmal beispielsweise um den Nether und das Mushroom-Insel-Biom. Unter den Skins findet ihr Bogenschützen, Ingenieure, Forscher und vieles mehr.

Minecon Aufruf: Aussteller und Panelists gesucht

Wie ihr wisst, wird es dieses Jahr wieder eine Minecon geben. Um der Minecraft-Convention, welche dieses Jahr vom 24. bis 25. September in Kalifornien stattfindet, mehr Individualität zu verleihen, suchen die Veranstalter wieder nach kreativen panels und Ausstellern. Um das Event mit allen seinen Facetten rechtzeitig und vor allem unvergesslich zu gestalten, suchen die Mojangstas nach jeder Menge Referenten, Ideen und Themen. Wer dabei sein will, sollte jetzt die Chance nutzen und sich anmelden.

Wer ein eigenes panel präsentieren möchte, muss ein Video von sich drehen und versuchen in weniger als einer Minute sich und seine Idee vorzustellen. Auch Aussteller werden noch gesucht! Zu allen weiteren Infos sowie dem direkten Links zu den Anmeldeformularen geht´s hier lang!

PS: Alle panels, die von den Veranstaltern ausgewählt werden, kommen kostenlos zur Minecon! Ein Versuch ist es daher Wert oder ; )

Minecraft Snapshot 16w20a

Am 18. Mai hat Mojang den nächsten Snapshot veröffentlicht. Mit 16w20a dürfen wir eine neue Tierart in der virtuellen Klötzchenwelt begrüßen: Eisbären sind nun am Start und bereichern die kalten Regionen im Game mit ihrem dekorativen Erscheinungsbild. Damit kommt noch mehr Abwechslung ins Spiel. Sowohl erwachsene Eisbären als auch dessen Nachwuchs wird künftig vertreten sein. Darüber hinaus wurden ein paar neue Blöcke im Nether und ein neuer Feind in heißen und trockenen Gebieten eingeführt. Alles, was ihr zum aktuellen Schnappschuss außerdem wissen müsst, erfahrt ihr in diesem Blogbeitrag.

Minecraft Preisänderungen

Heute vor einer Woche informierte Mojang über Preisanpassungen beim Game Minecraft. Während einige Länder davon profitieren, dass die Preise gleich bleiben, leiden andere unter Preiserhöhungen. Beispielsweise sind Kanada, Australien, Europa und Schweden von zunehmenden Preisen betroffen und somit auch Deutschland. Hier hat das Game bislang 19,95 Euro gekostet, ab heute sind es dann 23,95 Euro. Die Preisänderungen gelten ab heute, 23. Mai 2016. Allerdings ist nur die PC-Version (Java-Edition) des Indie-Titels betroffen. Japan, Korea und Brasilien kommen nun übrigens neu hinzu und sind ab sofort auch in der jeweiligen Währung verfügbar!

Die vollständige Preisliste findet ihr direkt bei Mojang.