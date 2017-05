Wir haben uns mal wieder nach guten Minecraft Animationen umgeschaut und drei Videos gefunden. Vom romantischen Musik-Video über Gruselgeschichten bis hin zur actiongeladenen Story ist alles dabei : )

Gruselvideo von Slamacow

Von Slamacow und seinen großartigen Animationen haben wir euch schon des Öfteren berichtet. Hauptrollen in den Videos sind die drei unzertrennlichen Freunde Bart, Slama und Dave. Dabei handelt es sich um einen Minecrafter, einen cleveren Enderman und einen schusseligen Zombie. Die Truppe hat bereits zahlreiche Abenteuer erlebt. Vor knapp zwei Wochen hat Slamacow die nächste Animation veröffentlicht. In „Where the Forest Ends“ wird es gruselig. Die drei Kumpels sind gerade unterwegs durch einen riesigen Wald als ihnen ein paar Gestalten über den Weg laufen. Was dann passiert? Seht selbst… ; )



Original Minecraft Animation und Song

Ihr habt genug von den zahlreichen Parodien, die es in Minecraft schon gibt? Dann solltet ihr in das folgende Video mal reinschauen. Dabei handelt es sich um einen originalen Minecraft-Song, den es so in dieser Form noch nicht gibt. Der Text ist individuell, das Video ist individuell und auch die Story ist… ja ihr ahnt es. Das Video wurde vor wenigen Tagen von „TheFearRaiser“ hochgeladen. Zwar ist der Song ziemlich schnulzig, aber die Umsetzung muss man trotzdem loben. Denn die Animationen sind humorvoll und gelungen umgesetzt. Wer mehr dazu erfahren möchte oder sich für den Text interessiert: alles weitere könnt ihr bei Youtube unter dem Video nachlesen.



The Battle for Jerry´s Tree

Etwas mehr Action gefällig? Kein Problem. Das folgende Video wird euch gefallen. „CaptainSparklez“ dürfte euch bereits ein Begriff sein. Er hat einige großartige Minecraft-Videos und Animationen auf die Beine gestellt. Diesmal ließ er sich von der Mianite-Serie inspirieren und erarbeitete eine tolle Animation dazu. Überzeugt euch selbst.